Zaráža ma, ako si (ne)vážime slovenských autorov

Každá krajina má niečo, čím sa môže pýšiť. Zväčša je to bohatstvo hmotné, nehmotné, alebo duchovné. O všetky sa treba časom starať, pretože iba to, o čo sa staráme nám môže dať tú správnu hodnotu.

Ale nezabudli sme na hodnotu nášho dedičstva práve my? Stále sa naháňame za niečím novým, inovatívnym vo všetkých smeroch. Ale udržať si históriu nám príde čoraz náročnejšie, a vzdialenejšie.



Možno si každý z vás pri pojme bohatstvo predstaví množstvo majetku. Verte, či nie, my všetci sme ho zdedili, ale máloktorý z nás vie, ako sa oň postarať. Poďme si priblížiť naše kultúrne, historické alebo duchovné dedičstvo. Našu krajinu plnú cenností, na ktoré žiaľ zabúdame. Zamysleli ste sa už nad tým, že keby niet umeleckej činnosti našich predkov neostane nám žiadna historická pamiatka? Či už to boli výtvarníci, spisovatelia, architekti.. Skrátka všetci tvorivý autori našej minulosti. Zaznamenávali všetko vo svojich dielach. Aby sme si pamätali. Aby sme sa poučili, aby sme spomínali.

Pri poslednom slove spomienka si viete v pamäti vybaviť, kedy ste naposledy venovali svoju pozornosť slovenskému autorovi a oboznámili sa s kultúrnym dedičstvom, ktoré vám a nám všetkým patrí ? Zaráža ma, že väčšina z nás nemá ani poňatie o významných slovenských autoroch. Zaráža ma, ako si vážime slovenských autorov. V škole do nás vštepujú niekoľko vybraných povinných spisovateľov a tvorcov. Avšak zaujímali ste sa o ich životy aj v súkromí ?

Na Slovensku sa môžeme pýšiť autormi, vďaka ktorým nás spoznal svet. Reprezentovali svoju krajinu nielen ich dielami, ale aj činmi. Medzinárodné úspechy sa u nás považujú za dôležité, pretože zviditeľňujú krajinu. Ako napríklad šport. Ale verte, že existujú autori, ktorí nás reprezentovali napríklad sochárskou tvorbou.

A POZNÁTE NAPRÍKLAD TOHOTO?

V prvej časti blogu sa budem venovať národnému umelcovi Jánovi Kulichovi z malej dediny Zvolenská Slatina. Narodil sa 31. Decembra v roku 1930. Celý svoj život zasvätil Slovensku, jeho krásam a duchovnému bohatstvu jeho kultúry. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov výtvarného umenia a k svetovej medailárskej špičke. Presvedčivo o tom vypovedá jeho celoživotné dielo, ktoré po majstrovi Kulichovi zostalo v celosti a pozostáva z vyše 3700 diel. Lásku ku slovenským tradíciám a zvykom mu vštepovala práve jeho stará mať od útleho detstva. Ako štvorročný chlapec na lúke pri pasení kráv vyrezával prvé sošky z dreva. Ako skoro každého chlapca aj jeho uchvátila postava zbojníka Jánošíka. Stal sa mu akýmsi životným motívom a sprevádzal ho od svojich študentských čias až do poslednej tvorivej chvíle. Jánošík, ktorého už videl nejeden Slovák sa týči 7,5 metra vysoký v Terchovej. Terchovci sú radi, že sa ich predchodcom nepodarilo počas besnenia v textilnej revolúcii dielo „ komunistického sochára“ zhodiť. Aj to len vďaka pevnému osadeniu sochy, že vydržalo a odolalo reťaziam a traktorom, ktoré mali Jánošíka strhnúť. Vo svojej tvorbe sa s veľkým zaujatím venoval téme Oslobodenia a Slovenského národného povstania. Je autorom niekoľkých pamätníkov po celom Slovensku ako napríklad pamätník SNP v Bratislave alebo súsošie na DUKLE, ktoré však bolo nateraz odstránené. Kapitán Nálepka alebo Dáma z bronzu osadená pred NRSR. Zvolenčania si jeho tvorbu pripomínajú na námestí sochou Ľudovíta Štúra a Valašky. Jeden z najznámejších symbolov „Tanec svatiek“ budete poznať určite aj vy. Je prepožičaný logu Detvianskych folklórnych slávností, ktoré patria medzi najobľúbenejšie folklórne podujatia.

Toľko známych miest a stále ste nevedeli dostatok informácii o autorovi ? Určite nezabudnite vyhľadávať informácie o pamiatkach, ktoré nás obklopujú a robia nás hrdými na svoj národ. Ján Kulich má svoju súkromnú galériu práve v jeho rodnej Zvolenskej Slatine, ktorá patrí medzi najkrajšie architektonické skvosty. Určite neváhajte a pátrajte po slovenských autoroch a ich tvorbe. Veď poznať svoju vlasť sa vyplatí.

Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine (Galéria Jána Kulicha)